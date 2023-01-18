  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul da sallandı

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul da sallandı

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul da sallandı
Güncelleme:

Marmara Denizi'nde Çınarcık açıklarında bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Yalova'da da hissedildi.

Marmara Denizi açıklarında korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 22.38'de gerçekleşirken çevre illerden de depremi hissedenler oldu.

7.4 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem bazı vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı.

 

Etiketler deprem marmara denizi çınarcık çınarcık açıkları deprem oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isimden korkutan açıklama: Yeni varyant geliyor
EYT'lilerin kıdem tazminatında dikkat çeken detay: 200 bin liradan olabilirsiniz...
İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek en değerli futbolcular
Ünlü astrolog Dinçer Güner'den İstanbul depremi tahmini
Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu
Ocak ayında yapılan 5 anketin ortalaması alındı
Loto milyoneri parasını dağıtıyor! 9 Şubat son: Tek şartı ise...
Kulislerden sızan iddia: Erdoğan'ın Meclis'i feshedeceği tarih belli oldu
Yine rahat durmadı: Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı
İstanbul'da motosikletli, maskeli ve silahlı baskın: Yaralılar var!