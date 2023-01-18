Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul da sallandı

Marmara Denizi'nde Çınarcık açıklarında bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Yalova'da da hissedildi.

Marmara Denizi açıklarında korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgiye göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 22.38'de gerçekleşirken çevre illerden de depremi hissedenler oldu. 7.4 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem bazı vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı.