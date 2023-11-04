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Marmaris’te orman yangını

Marmaris’te orman yangını
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle sık sık yön değiştiren alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’e 28 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddetli olduğu bölgede kısa sürede büyüyen alevlere ekipler, karadan müdahale etmeye başladı. Etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle sık sık yön değiştiren alevleri, söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerlerine yakın mesafede bulunan yangının, kısa sürede söndürülmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor.

Etiketler marmaris orman yangını yangın
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