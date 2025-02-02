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  4. Mehmetçik fişlerini çekti: 23 terörist daha öldürüldü

Mehmetçik fişlerini çekti: 23 terörist daha öldürüldü

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Hem ülke sınırları içerisinde hem de sınırötesinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, 23 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada. "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi. (DHA)

Etiketler TSK MSB milli savunma bakanlığı mehmetçik operasyon terör terörist
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