Mersin'de feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Mersin-Adana D-400 kara yolu üzerinde otomobil ve TIR'ın çarpışması sonucu oluşan kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Akdeniz ilçesi Mersin-Adana kara yolu Huzurkent mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Serdar G. idaresindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Cankurtaran ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Ahmet ve Diyar Ö. ile Deniz Akbudak'ın yaşamını yitirdiğini, bir kişinin yaralandığını belirledi.

YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de morga götürüldü. Öte yandan, otomobilin kiralık olduğu, olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileri ile polis arasında arbede çıktığı öğrenildi. Polis, arbede çıkaranlara biber gazıyla müdahale etti.