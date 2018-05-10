Mezarlığı uyuşturucu tarlası haline getirmişler

Aydın’da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında güvenlik güçleri çalışmalarını genişletirken zehir tacirleri de her yolu denemeye başladı. Zehir tacirlerinin Koçarlı İlçesine bağlı Boğaziçi Köyü mezarlığını üretim alanı olarak kullandığı ortaya çıktı.



Koçarlı Boğaziçi Köyü Mezarlığına, cenazesi olmamasına rağmen şüpheli kişilerin geldiği ve mezar ziyaretinden ziyade başka işlerle uğraştığı yolunda ihbar alan güvenlik güçleri mezarlığı izlemeye aldı.

Mezarlıkta yapılan incelemede zehir tacirlerinin mezarlıkta uyuşturucu yapımında kullandıkları kenevir bitkisi yetiştirdikleri belirlendi.

Olayla ilgili kimse yakalanamazken, mezarlıktaki kenevir bitkilerinin imha edildiği öğrenildi.