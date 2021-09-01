Mide bulandıran olay: 12 yaşındaki 2 çocuğa havuzda cinsel taciz

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kapıcılık yaptığı sitenin havuzunda 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Olay, pazartesi günü Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aydın H., kapıcılık yaptığı sitenin havuzuna giren 2 kız çocuğunu vücutlarına dokunarak, taciz etti. Çocukların durumu anlatması üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, Aydın H.’dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine H., gözaltına alındı.

Kız çocukları, pedagog eşliğinde verdikleri ifadede, H.’ın kendilerine dokunduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın H., adliyeye sevk edildi. H., bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ‘Kimseyi taciz etmedim, iftira. Hayatım boyunca yapmadım’ dedi.

H., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.