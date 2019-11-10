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  4. 10 Kasım 2019 14:21

Minibüste taciz ! Savunması ''pes'' dedirtti

Diyarbakır'da şehir içi minibüsünde yolculuk yapan bir kadın tacize uğradı. Yolcuların araçtan indirmek istediği tacizcinin ‘Paramı vermişim’ diyerek kendisini savunması ise 'pes' dedirtti.

Minibüste taciz ! Savunması ''pes'' dedirtti
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Diyarbakır'daki olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, şehir içi minibüsünde annesi ile birlikte yolculuk yapan kadın, araç içindeki bir yolcu tarafından elle taciz edildi. İlk olayda şahıs uyarılırken, zanlının tacize devam etmesi üzerine kadın, sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA
 
Şahıstan şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından araç içindeki diğer yolcular, şoföre aracı durdurup tacizcinin indirilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, ‘Paramı vermişim’ diyerek araçtan inmek istemedi.

"ANAN BACIN YOK MU SENİN"
 
Tacize uğrayan kadının annesi, "Ben senden şikayetçiyim, nasıl sarkıntılık yaparsın, anan bacın yok mu senin, saygısız, bindiğinden beri sarkıntılık yapıyorsun. O bizimle birlikte inmeyecek, götürün hangi cehennemde inecekse insin" dedi.

İHA

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diyarbakır , minibüs , taciz
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