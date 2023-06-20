MİT'ten nokta operasyon

MİT, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana'yı Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan kod adlı Rıdvan Ulugana’yı Suriye/Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirdi.

MİT, Şehba Bölge Sorumlusu Karker kod adlı Rıdvan Ulugana’yı güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği ve talimatını verdiği eylemler nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlemişti. Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanan Rıdvan Ulugana, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT, SAHA AJANLARINA OPERASYONU BAŞLATMA TALİMATI VERDİ

MİT’in son dönemde Suriye alanında yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumluları nadir dışarı çıkmaktaydı.

MİT, örgüt içerisindeki kaynakları ile Suriye/Tel Rıfat’ta bulunduğunu bildiği Rıdvan Ulugana’nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kapsamlı bir planlama yaptı.

MİT, Suriye alanındaki TSK unsurlarına yönelik eylem talimatlarını veren Rıdvan Ulugana’nın faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu.

MİT, sahadan aldığı bu istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Tel Rıfat’ta Rıdvan Ulugana’yı, operasyonla etkisiz hale getirdi.

RIDVAN ULUGANA KİMDİR?

2007 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Rıdvan Ulugana, bu süreçte Irak’ta örgütün özel güç biriminde sabotaj eğitimi aldı. 2011-2013 yıllarında Amanoslar’da faaliyet yürüten Rıdvan Ulugana bu dönemde bölgedeki eylemlere katıldı.

TSK’nın 2018’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katılan Rıdvan Ulugana, Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde, Nisan 2022’de Suriye’de görevli Polis Özel Harekat birimlerimize yönelik düzenlenen saldırı gibi 2018-2023 yılları arasındaki bütün eylemlerin talimatını veren, planlamasını yapan sorumlu seviyedeki örgüt kadrosuydu.