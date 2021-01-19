MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
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