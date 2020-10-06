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  4. 06 Ekim 2020 21:18

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi."

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