Müdür görevden alındı, kadın çalışanlara soruşturma açıldı

Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nün kadın çalışanlara yönelik attığı mesajlar ortaya çıkınca müdür görevden alındı, kadın çalışanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö.’nün, kurumda çalışan bazı kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu iddialarına ilişkin yazışmaları ortaya çıktı.Bunun üzerine İl Müdürü S.Ö., görevden alındı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talebinde bulunarak idari soruşturma başlattı.

İl Müdürü S.Ö'nün kadın çalışanlarla 'yakın' mesajlaşmaları ortaya çıktı. S.Ö., bu durumun ortaya çıkmaması için çalışanlara baskı yaparak "Şehit yakınıyım" diyerek tehditte bulunduğu da iddia edildi.



Bu skandal sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö., açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talebi üzerine Bakanlık, olayın detaylarını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Mesajlarda isimleri geçen kadın çalışanlar hakkında da idari soruşturma açıldı.