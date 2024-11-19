  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Müdür görevden alındı, kadın çalışanlara soruşturma açıldı

Müdür görevden alındı, kadın çalışanlara soruşturma açıldı

Müdür görevden alındı, kadın çalışanlara soruşturma açıldı
Güncelleme:

Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nün kadın çalışanlara yönelik attığı mesajlar ortaya çıkınca müdür görevden alındı, kadın çalışanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö.’nün, kurumda çalışan bazı kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu iddialarına ilişkin yazışmaları ortaya çıktı.Bunun üzerine İl Müdürü S.Ö., görevden alındı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talebinde bulunarak idari soruşturma başlattı. 

İl Müdürü S.Ö'nün kadın çalışanlarla 'yakın' mesajlaşmaları ortaya çıktı. S.Ö., bu durumun ortaya çıkmaması için çalışanlara baskı yaparak "Şehit yakınıyım" diyerek tehditte bulunduğu da iddia edildi.

Bu skandal sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö., açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talebi üzerine Bakanlık, olayın detaylarını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Mesajlarda isimleri geçen kadın çalışanlar hakkında da idari soruşturma açıldı.

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü görevden alındı mesaj şehit yakını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da okula kurşun yağdırdılar! Saldırganların tehdit mesajları ortaya çıktı İstanbul'da okula kurşun yağdırdılar! Saldırganların tehdit mesajları ortaya çıktı Ünlü ekonomistten dikkat çeken çağrı: ''5 bin TL'lik banknot çıkarılmalı'' Ünlü ekonomistten dikkat çeken çağrı: ''5 bin TL'lik banknot çıkarılmalı'' Her 10 yetişkinden birinde görülüyor Her 10 yetişkinden birinde görülüyor Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu 5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayadı 5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayadı Kadıköy Belediyesi'nde 1 dakikalık grev Kadıköy Belediyesi'nde 1 dakikalık grev 'Yenidoğan çetesi eErkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüş!'' 'Yenidoğan çetesi eErkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüş!'' İktidara yakın isimden olay iddia: ''3 komutanın da TSK'den ihracı istendi'' İktidara yakın isimden olay iddia: ''3 komutanın da TSK'den ihracı istendi''