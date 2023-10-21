Muğla ve Van'da peş peşe depremler
Türkiye yeni güne Muğla ve Van'da meydana gelen depremlerle başladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
VAN GÖLÜ'NDE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.05 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Van Gölü'nde meydana gelen depremin yerin 12.82 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Van Gölü - [02.63 km] Tuşba (Van)
Tarih:2023-10-21
Saat:08:05:11 TSİ
Enlem:38.925 N
Boylam:43.525 E
Derinlik:12.82 km
Detay:https://t.co/XChqf5WV5n@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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