Muğla'da korkutan deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.35'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 29, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Mentese (Mugla)
Tarih-Saat : 29.04.2022, 20:35:34 TSİ
Enlem : 37.0543 N
Boylam : 28.2401 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/eyy0FU5sk2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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