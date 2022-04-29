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Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.35'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Etiketler muğla deprem
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