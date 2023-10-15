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Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Alevler nedeniyle yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi Karacaağaç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

 

Etiketler muğla orman yangını yangın orman köyceğiz
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