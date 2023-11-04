Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesi'nde çıkan yerleşim alanlarını da tehdit eden orman yangınına, 4 helikopter ve 3 uçak, 17 su tankeri, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.