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  4. 22 Temmuz 2017 17:41

O çocuk kimin sorusu 5 kurşunla bitti

İstanbul'da çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen Okan A. ortağını silah ile vurarak öldürdü.

O çocuk kimin sorusu 5 kurşunla bitti
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Seyrantepe Mahallesi Site sokaktaki olay geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Matbaacı Okan A. iddialara göre 3 yaşındaki çocuğunun kendisine ait olmadığından şüphelendi.  DNA testi yaptıran Okan A. çocuğunun kendisine ait olmadığını öğrendi. Eşi Esra A. durumu soran  koca, eşinden gidip ortağına sorması gerektiği cevabını aldı. Okan A. bunun üzerine ortağı Cemil Ş.'nin işyerinin önünde beklemeye başladı

BEŞ EL ATEŞ ETTİ

Bir süre sonra gelen Cemil Ş. aracından indiği sırada Okan A. ruhsatsız silahla beş el ateş etti. Açılan ateş sonucundan Cemil Ş. ağır yaralandı. Silahlı saldırının ardından Okan A. olay yerinden  kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olan Cemil Ş. ambulans ile Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Cemil Ş. hayatını kaybetti. 

POLİS  YAKALADI

Olaydan kısa süre sonra Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucunda zanlı Okan A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan  A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

DHA

cinayet , çocuk kimin kavgası
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