İncirlik Üssü'nde değişiklik ! O isim geldi
İncirlik Üssü'nde değişiklik ! O isim geldi
Ankara Üniversitesi karıştı... yaralılar var
Ankara Üniversitesi karıştı... yaralılar var
Muhabire canlı yayında şok hakaret
Muhabire canlı yayında şok hakaret
Erdoğan'dan Pentagon'un adamı hakkında suç duyurusu
Erdoğan'dan Pentagon'un adamı hakkında suç duyurusu
Firari FETÖ'cü Uslu devleti 160 bin dolar zarara uğratmış
Firari FETÖ'cü Uslu devleti 160 bin dolar zarara uğratmış
HDP'li Osman Baydemir serbest bırakıldı
HDP'li Osman Baydemir serbest bırakıldı
Online alışverişte bir şok daha ! Ünlü site kapandı
Online alışverişte bir şok daha ! Ünlü site kapandı
Milliyet'te şok ayrılık! Nagehan Alçı artık yazmayacak
Milliyet'te şok ayrılık! Nagehan Alçı artık yazmayacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Haziran 2017 16:14

Öğrenci müdür yardımcısını bıçakladı !

Adana'da bir lise öğrencisi, devamsızlığını silmeyen müdür yardımcısını 5 yerinden bıçakladı.

Öğrenci müdür yardımcısını bıçakladı !
A+ A-

Adana'da lise öğrencisi, devamsızlığını silmeyen müdür yardımcısını 5 yerinden bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Medine Müdafi Fahrettin Paşa İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi M.A., 80 gün devamsızlığı olduğu için müdür yardımcısı İhsan Ağca'nın yanına geldi.

Öğrenci, müdür yardımcısından devamsızlığının bir kısmını silmesini istedi. Ancak müdür yardımcısı devamsızlık sisteme girildiği için silinemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen öğrenci, müdür yardımcısını 5 yerinden bıçakladı. Bu sırada öğretmenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, M.A.'yı yakaladı.

"CANIM İSTEDİ BIÇAKLADIM"

Ağır yaralanan müdür yardımcısı ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Parmağında kesik olan zanlı ise Akıncılar Polis Merkezinden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine getirildi. M.A., basın mensuplarına "Canım istedi bıçakladım" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

devamsızlık , lise öğrencisi , müdür yardımcısı , dehşet , bıçak