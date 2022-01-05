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Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 17 yaralı

Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 17 yaralı

Muğla'da, servis minibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 16'sı öğrenci 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Muğla'dan İzmir yönüne seyir halindeki  TIR, kavşaktan dönen T.E., idaresindeki öğrenci servis minibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.A., Y.A., O.Y., K.S., N.A., B.K., N.Ö., E.A., A.K., A.G., D.G., Ş.Ö., H.Y., T.A., A.A.P., O.Ö., isimli öğrenciler ile servis şoförü T.E., çevredeki hastanelere sevk edildi. TIR şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler trafik kazası kaza muğla tır öğrenci servisi
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