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Öğrenci yurdunda korkutan yangın

Öğrenci yurdunda korkutan yangın

Bitlis'te henüz faaliyete geçmemiş kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Misafirhane bölümünde kalan 40 öğrenci tahliye edildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde bulunan kız yurdunda yangın çıktı.

Bugün öğle saatlerinde BEÜ kampüsündeki kız yurdunun giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevler büyürken, henüz faaliyete geçmemiş olan kız yurdunun misafirhane bölümünde kalan yaklaşık 40 öğrenci tahliye edildi.

Dumandan etkilenen öğrenciler ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler bitlis öğrenci yurdu yangın
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