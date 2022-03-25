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Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var

Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolu 15. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmenleri taşıyan M. Y. (28) yönetimindeki Ford marka minibüs ile Yasir C. (35) yönetimindeki Fiat marka hafif ticari araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte Medet S. (25), Kübra Y. (26), Hacer O (32), Hatice K. C. (27) ve Reşat Ö. (36) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri ve Kahta İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Hacer O.’nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanan yolda, Kahta itfaiye ekiplerinin araçları çekmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler adıyaman kaza öğretmen
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