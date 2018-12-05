Artık vatandaşları kandıramayacaklar ! İşte ''indirim'' kararı
Artık vatandaşları kandıramayacaklar ! İşte ''indirim'' kararı
Merakla beklenen AÖF sonuçları açıklandı
Merakla beklenen AÖF sonuçları açıklandı
Bugün borcunu sorgulayanlar farketti ! O trafik cezaları silindi mi ?
Bugün borcunu sorgulayanlar farketti ! O trafik cezaları silindi mi ?
Ünlü oyuncu Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'da
Ünlü oyuncu Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'da
MHP'yi üzen ölüm ! Adaylık başvurusuna gidiyordu...
MHP'yi üzen ölüm ! Adaylık başvurusuna gidiyordu...
İBB dev araziyi 550 milyon liraya sattı ! İşte yeni sahibi
İBB dev araziyi 550 milyon liraya sattı ! İşte yeni sahibi
Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Fırtına geliyor
Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Fırtına geliyor
''Yüzde 70 indirim var'' diyen mağazaya ağır ceza !
''Yüzde 70 indirim var'' diyen mağazaya ağır ceza !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Aralık 2018 17:25

Organize sanayi bölgesinde korkutan patlama

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik trafosunda patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize sanayi bölgesinde korkutan patlama
A+ A-

Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verildi.

Çorum- Ankara karayolunun 15'inci kilometresindeki Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde TEİAŞ'a ait trafolardan birinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanla kaplandığı gözlenen sanayi bölgesinde korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Çorum Valisi Vali Mustafa Çiftçi de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Trafodaki hasar nedeniyle organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikalar, elektrik verilemediği için üretime ara vermek zorunda kaldı. TEİAŞ yetkilileri, arızanın giderilmesinin ardından fabrikalara yeniden elektrik verileceğini açıkladı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

itfaiye , patlama , yangın , organize sanayi bölgesi , osb
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM