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Örgüt elebaşısı İstanbul'da yakalandı

Örgüt elebaşısı İstanbul'da yakalandı
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MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu, terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı.

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda; hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

Harekete geçen MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah ortak operasyonla Matur'u yakalayıp gözaltına aldı. 

Etiketler mit emniyet örgüt dhkp/c Türkiye terörist terör
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