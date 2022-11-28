Örgüt elebaşısı İstanbul'da yakalandı
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu, terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı.
MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda; hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.
Harekete geçen MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah ortak operasyonla Matur'u yakalayıp gözaltına aldı.
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