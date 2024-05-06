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Orman işletme deposunda patlama: Yaralılar var

Orman işletme deposunda patlama: Yaralılar var
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman işletme deposunda damgalama tankında yaşanan patlamada 2’si ağır, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu damgalama tankında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte tankta yangın çıktı. Patlamada, tankın yakınındaki F.Y. (53), S.Y. (44) ve A.T. isimli işçiler yanarak yaralandı.

İhbar üzerine depoya 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vüdunda yanıklar olan işçilerden A.T. Akyazı Devlet Hastanesi’ne, F.Y. ve S.Y. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan F.Y. ve S.Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler sakarya akyazı orman işletme deposu
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