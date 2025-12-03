Ormanlık alanda genç kadına saldırı

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda bir kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildi. Genç kadının imdat çığlıkları ormanda yankılanırken olay anına dair görüntüler sosyal medya sitelerinde yayınlandı.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık bir alanda meydana geldi. Ormanlık alanda bulunan bir vatandaş, bir kadının çığlıklarını duyarak bölgeye doğru gitti.

Cep telefonu kamerasına seslerin geldiği bölgeye yönelten vatandaş, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiğini gördü.

O onlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şiddet gören kadının imdat çığlıkları attığı da duyuldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı .

