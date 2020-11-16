Otomobil taşıyan kamyonlar çarpıştı, 5 otomobil hasar gördü

Kaza, İstinye Sarıyer Caddesi'nde 14.40 sıralarında meydana geldi. Üzerinde 5 adet sıfır otomobil bulunan 34 HB 4023 plakalı toplu araç taşıma kamyonunun sürücüsü Sami Büyükodacı, araçları bayiye götürmek için seyir halindeyken kırmızı ışıkta aniden fren yaptı. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen Osman Delice, kullandığı 16 BA 658 plakalı toplu araç taşıma kamyonuyla duramayarak önce kırmızı ışıkta duran kamyona arkasından yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan Osman Delice'nin yardımına ilk olarak çarptığı kamyonun sürücüsü ve çevredekiler koştu. Tüm çabalara rağmen Delice'yi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Osman Delice, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Delice'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada, Sami Büyükodacı'nın kamyonunda bulunan 3 otomobil ile Delice'nin kamyonuyla taşıdığı 2 otomobil hasar gördü. Otomobillerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Otomobilleri bayiye götürmek için yola çıktığını belirten Sami Büyükodacı "Kırmızı ışıkta dururken arkadan geldi, çarptı. Bendeki 3 otomobil hasar gördü. O, araçta sıkıştı. Ciddi bir durum yok" dedi.