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Otopark görevlisi yanlışlıkla arkadaşını öldürdü

Otopark görevlisi yanlışlıkla arkadaşını öldürdü
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İstanbul Beyoğlu'nda otoparkta arkadaşlarıyla oturan M.D.'nin elindeki silahın ateş almasıyla 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis tarafından yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Olay, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde 4 Haziran Pazar gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Otopark görevlisi M.D.'nin ruhsatlı silahının iddiaya göre yanlışlıkla ateş almasıyla arkadaşları M.D. ve B.A. yaralandı. B.A kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.D. tedavisinin ardından taburcu oldu.

PANİK ANLARI KAMERADA

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı çalışma sonucu şüpheli M.D. gözaltına aldı. M.D.'nin aracında yapılan aramada biri olayda kullandığı silah olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheli M.D.'nin arkadaşlarına silahını gösterirken yanlışlıkla ateş aldığı ve o sırada iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, görevlilerin panik ile koşuşturması ve şüphelinin aracına binerek uzaklaşması görülüyor. Bir süre sonra ise geri geliyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

M.D., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten Öldürme' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından tutuklandı.

DHA

Etiketler beyoğlu otopark görevlisi
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