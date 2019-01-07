Panjuru kaldırınca gözyaşlarına boğuldular

Olay, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 264. Sokakta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 4 ay öncesi eşi Tamer Öksüze’nin ölümünün ardından evinde tek başına yaşamaya başlayan Moldova asıllı Albina Öksüze’den yakınları 2 gün boyunca kendisinden haber alamadı. Yakınlarının durumu haber vermesiyle Öksüze’nin evine giden komşuları, pencerenin panjurlarını kaldırınca evin içerisinde hareketsiz bir şahsın yattığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kadın şahsın öldüğünü belirledi. Yine bölgeye gelen polis ekipleri de cesedin 52 yaşındaki Albina Öksüze’ye ait olduğunu tespit etti. Ölüm haberini duyan ve eve gelen yakınları da Öksüze için uzun süre gözyaşı döktü.



Polisin olayla ilgili araştırması sürerken, ilk bulgularda ceset üzerinde darp ya da yaralanma izine rastlanılmadı.



Albina Öksüze’nin cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



