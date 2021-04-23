Pendik'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Pendik D-100 karayolunda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda gerçekleşen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Pendik'te yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaynarca mevkii E-5 üzerinde seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta sıkışan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre durma noktasına geldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol