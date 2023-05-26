Pidecide yangın faciası: Ölü sayısı 4'e yükseldi

İstanbul Fatih'te pidecide çıkan yangında yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4'e yükseldi.

Yangın, Dün Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pidecide saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan 4'ü hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Mardin’e gönderildi.

DHA