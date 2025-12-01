Pizza dükkanına kurşun yağdırdılar
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bursa'da bir pizzacıya motosikletle gelen 2 şüpheli, işletmeye ateş açtı. İş yerinde hasar oluşurken, polis şüphelilerin peşine düştü.
Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde meydana geldi. Caddeden motosikletle gelen 2 şüpheli yanlarında getirdiği tabancayla pizza işletmesine 5 el ateş açtı. Camlara isabet eden kurşunlar iş yerinde hasara yol açtı. Şüpheliler hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol