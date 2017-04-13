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  1. 13 Nisan 2017 17:56

PKK'nın silah ve mühimmatları ele geçirildi

Şırnak'ta yapılan operasyonda PKK'ya ait birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

PKK'nın silah ve mühimmatları ele geçirildi
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’ya ait, toprağa gömülü 5 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açılamada, “Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonda Buğdaylı ve Bostancı köyleri arasındaki bölgede PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş, 5 adet AK-47 Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bin 892 adet dolu fişek, 29 adet şarjör, 4 adet savunma tipi el bombası, 10 adet bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül, 1 adet M-16 piyade tüfeğine ait olduğu değerlendirilen dipçik ve yayı, 5 adet hücum yeleği, 2 adet palaska ele geçirilmiştir” denildi.






İHA

silah , şırnak , el bombası , mühimmat , pkk