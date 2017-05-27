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  4. 27 Mayıs 2017 17:44

Polis noktasındaki kaza kamerada

Çanakkale'de, polis denetim noktasında meydana gelen trafik kazası çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Çanakkale-İzmir Karayolu'nun 10'ncu kilometresinden dün denetim noktası oluşturan polis, şüpheli araçları kontrol etmeye başladı.

Öğle saatlerinde Oğuzhan Küçüksemerci'nin (25) direksiyon hakimiyetini yitirdiği hafif ticari araç, denetim noktasındaki beton bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü Küçüksemerci ve arkadaşı Caner Gelmez (26) yaralandı. Çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen kaza sonrası, yaralıların yardımına görevli polisler koştu.

Polisler bir yandan da kaza yerine ambulans istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

DHA

kaza , polis noktası , kaza anı , trafik kazası , güvenlik kamerası