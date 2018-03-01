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  4. 01 Mart 2018 14:21

Polis suçüstü yakalayınca...

Erzurum'da bir depoda kaçak olarak kesilen 2 ton et ve 3 ton sakatat ele geçirildi.

Polis suçüstü yakalayınca...
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Erzurum’da, zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir depoda kaçak kesim 2 ton et, 3 ton da sakatat ele geçirildi. Ekipleri karşısında gören depo sahibi, kaçak etlerin yerini kendi gösterdi.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kepenkleri açarak depoya girdi. Yerde plastik leğen ve poşetler içerisinde kilolarca et bulundu. Etleri doğrayan Mehmet Kurt, "Karkaslardan birini evime kavurma yapacaktım. Ama şurada kaçak et var, siz bilirsiniz. O etlerden bir tanesi benim. Bunu çocuğum almış. Ben eti de size veriyorum. Herhangi bir şeyi varsa imha edin. Buyurun. Böyle gösteriyorum. Hatır, gönül, rica üzerine almışım, evime kavurma götürüyorum" dedi.

Ekipler, depoda yaptıkları incelemenin ardından sağlıksız ortamda bulunan kaçak etlere el koydu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri etlerden numune alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mehmet Kurt hakkında cezai işlem uygulanırken,depo mühürlendi.

 

DHA

erzurum , zabıta , polis , depo , kaçak et kesimi
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