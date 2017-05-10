Rakka'da DEAŞ'la çatışırken öldü

İstanbul'da 2013 Haziranı'nda Gezi Parkı eylemleri sırasında polislere molotof kokteyli atarken görüntülenen, bir süre tutuklu kaldıktan sonra Suriye’ye geçip DEAŞ’a karşı savaşan Ulaş Bayraktaroğlu’nun Rakka'da mayına basarak öldüğü ortaya çıktı.



Gezi Parkı eylemleri sırasında molotof attığı ve belinde silah taşıdığına dair fotoğrafları gazetelerde yayımlanan, bir süre tutuklandıktan sonra Mart 2014'te Suriye’ye geçerek, BÖG (Birleşik Özgürlük Güçleri) adı altında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerle ile birlikte, DEAŞ’lı teröristlere karşı çatışmalara katılan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) eski MKY üyesi Ulaş Bayraktaroğlu’nun Rakka'da mayına basarak öldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre kayınpederi Engin Bodur'un sosyal medya hesabında, 'Oğlumuz Ulaş Bayraktaroğlu IŞİD ile savaşta yaşamını yitirdi. Bir devrimci olarak yaşadı ve öldü. Döğüşenlere selam olsun’ mesajı ile ölüm haberini doğruladığı görüldü.

Gezi Parkı davasında hakkında, ’Toplantı ve Gösteri YürüyüşleriKkanununa muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu malına zarar vermek, ruhsatsız silah, mermiler taşımak’ gibi suçlardan 3 yıldan 58 yıla kadar hepsi istenen Bayraktaroğlu, Devrimci Karargah Davası’ndan da yargılanmıştı.