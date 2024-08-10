Restoranda kanlı kavga: Belediye başkanının şoförü öldü

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü G.H. (41) hayatını kaybetti.

Olay, Damal-Posof kara yolunda bir restoranda meydana geldi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü G.H. ve belediye çalışanları ile restorandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü restoranda V.G. (35) ile G.H. aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Damal Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan yaralılardan G.H., hayatını kaybetti. 3 çocuk babası G.H.'nin cenazesi Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kavgada yaralanan V.G.'nin Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kavgayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA