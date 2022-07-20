Reyhanlı saldırısının sanığı itiraf etti: İlk hedefte orası vardı

ABD'den getirilen Reyhanlı saldırısı sanığı Memet G'nin ifadeleri ortaya çıktı.

Reyhanlı saldırısının sanığı Memed G., El Muhaberat'ın Lazkiye sorumlusu Albay Kifah Melhem'in Türkiye'den intikam almak için terör eylemi yapacaklarını söylediğini aktardı. Saldırının planlanma ve gerçekleştirilmesini anlatan G., Ankara Kocatepe Camii veya Konya'nın hedef alındığı, uzak olduğu için patlamanın Hatay Reyhanlı'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in talimat aldığını söylediği Memed G., uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklandığı ABD'den 30 Haziran'da Türkiye'ye getirildi. G., 'kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Temmuz'da tutuklandı. Memed G.'in, Türkiye'ye getirildikten sonra emniyete verdiği 30 sayfalık ifadeye ulaşıldı.

"TÜRKİYE'DEN İNTİKAM İÇİN TERÖR EYLEMİ YAPACAKLARINI ÖĞRENDİM"

G., El Muhaberat'ın Lazkiye sorumlusu Albay Kifah Melhem ile Şubat 2013'te bir araya geldiğini, Melhem'in kendisine Türkiye'den intikam almak için terör eylemi yapacaklarını söylediğini aktardı. Türkiye'ye karşı terör eylemi gerçekleşeceğini bu şekilde öğrendiğini aktaran Memed G., Türkiye'deki yetkililere iletmesi için bilgiyi bir arkadaşına verdiğini öne sürdü. Saldırıya ilişkin daha fazla bilgi almak için Albay Melhem ile görüşmeye devam ettiğini belirten G., Reyhanlı saldırısında kullanılan bombaları Suriye'den Hatay'a taşıyan, Yusuf Nazik ile tanıştığını bildirdi.

"SÜNNİ İNANCA SAHİP BİR ŞEHİR ARADILAR"

G., El Muhaberat subayı Muhammed Ali'yle birlikte bir kafeye giderek Reyhanlı saldırısında kullanılan kamyonet ile bombaların konulduğu depoyu kiralayan 'Şıh' kod adlı Nasır Eskiocak ile buluştuklarını anlattı. G., "Bir gün sonra kafeteryada 'Hacı' kod adlı Muhammed Ali, Nasır Eskiocak, Yusuf Nazik ve ben buluştuk. Hacı, 'Çıkın keşif yapın' dedi. Konya ve Ankara'ya keşif yapılması için hemfikir olundu. Konya'nın seçilmesinin sebebi, burasının Sünni inanca sahip dindar bir şehir olması. Burada yapılacak eylemin hükümeti düşüreceğini düşünmeleridir" diye konuştu.

KOCATEPE CAMİİ'NDE PATLATILMASI PLANLANDI, UZAK OLDUĞU İÇİN REYHANLI SEÇİLDİ

Türkiye'deki depolara taşınan patlayıcıların, cuma namazı sırasında Ankara'da Kocatepe Camii'nde patlatılmasını planladıklarını aktaran G., "Muhammed Ali, 'Ankara kaç kilometre' dedi. Nasır Eskiocak, '700 kilometre' yanıtını verdi. 'Konya kaç kilometre?' diye sordu, '500 kilometre' cevabını verdi. Bunun üzerine 'Reyhanlı ve Cilvegöz kaç kilometre?' dedi. Nasır, '15 dakika' dedi. Hacı, 'Ankara ve Konya'yı iptal et, Reyhanlı veya Cilvegöz'e eylemi yap' dedi. Bu şekilde anlaştılar, bu olay patlamadan 5 gün önce pazartesi gerçekleşti. Cuma akşama doğru Suriye Semra sahilinde buluştuk. Nasır, 'Patlamayı haftaya cuma yapalım' dedi. Muhammed Ali, kabul etmeyerek gidip yapmasını söyledi. Nasır da bir balıkçı ile Meydancık köyüne döndü. Buradan Harbiye tarafına geçti. Saldırının yapıldığı gün Yusuf, ben, Muhammed Ali, Hıdır ve Abu Kerem ile Kesep Karakolu'nda bekliyorduk. Yusuf'a 'birinci ve ikinci araba' geçti diye telefon geldi. 25- 30 dakika sonra 'yemek hazır' diye tekrar telefon geldi ve Hıdır telefon ile araçları patlattı. Patlamayı Kesep Karakolundaki televizyondan takip ettik. Patlamadan sonra Yusuf ve Muhammed Ali birbirlerine sarıldılar. Yusuf, Mihraç Ural'ı arayarak 'Televizyonu aç' dedi" diye konuştu.

"YETKİLİLERE İLETTİM, SUÇSUZUM"

G., Reyhanlı terör saldırısının planlamasının bütün aşamalarını ve bu süreçte kimlerin yer aldığını bütün detaylarıyla Türkiye'deki arkadaşları aracılığıyla yetkililere ilettiğini öne sürerek, patlamanın sorumlusu olmadığını, suçsuz olduğunu söyledi.