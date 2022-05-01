Ruhsatsız maden ocağında göçük!
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında tavanın çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.
Kırat Mahallesi mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında 30 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde tavan çöktü. Maden işçisi Özaydın T. çöken tavanın altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Özaydın T., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Özaydın T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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