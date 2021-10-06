Saadet Partili il başkanı aracında ölü bulundu

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Yurtbay'ın intihar ettiği tahmin ediliyor.

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay hayatını kaybetti.

Kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası 52 yaşındaki Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği aracında silahla vurulmuş halde bulundu.

Ağır yaralı olan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yurtbay'ın intihar ettiği tahmin ediliyor.

DHA