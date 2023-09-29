''Şahinler'' çetesi çökertildi!

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak 'Şahinler' olarak bilinen çete çökertildi. Çete lideri de dahil çok sayıda şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini, çete lideri M.Ş. dahil, 41 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Şahinler Çetesi' olarak adlandırılan organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ve Samsun'da 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çete lideri M.Ş.'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınırken; 16 ruhsatsız tabanca ve 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 'Şahinler çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi! Çete lideri M.Ş. dahil 41 şüpheli yakalandı! Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini M.Ş.’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı!"

DHA