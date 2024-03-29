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  4. Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı

Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı

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Trafikteki akıl almaz kavgalara bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bir taksici kendisine selektör yapan araç sürücüsünün önünü kesip, yumruklamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ankara'da bir taksici, kendisine 'selektör' yapan otomobil sürücüsünün önünü kesti. Taksici, önünü kestiği otomobilin Libya uyruklu sürücüsüne yumruklu saldırı girişiminde bulunurken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Olay, akşam saatlerinde Turan Güneş Bulvarı yakını, Hollanda Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen taksiye 'selektör' yaptı. 

Trafikteki akıl almaz kavgalara bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bir taksici kendisine selektör yapan araç sürücüsünün önünü kesip, yumruklamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Duruma öfkelenen taksi şoförü ise otomobilin önünü keserek, 'niye selektör atıyorsun' diyerek bağırmaya başladı. İkili arasında tartışma çıkarken taksici, Libya uyruklu otomobil sürücüsüne yumruk atmaya çalıştı.

Öte yandan o anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

 

DHA

Etiketler ankara taksi taksici selektör kavga trafikte selektör kavgası
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