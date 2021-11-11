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  4. Samuray kılıcıyla katledilmişti: Başak'a acı veda

Samuray kılıcıyla katledilmişti: Başak'a acı veda

İstanbul'da Can Göktuğ B. (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak C. (28), memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Can Göktuğ B., iş için Ankara'dan İstanbul'a gelen, hiç tanımadığı mimar Başak C.'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. C., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Boz ise polis tarafından gözaltına alındı.

C.'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Bugün Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camii'nde Başak C. için cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Avni ve annesi Beyhan C. ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı. Cenazede taziye dileklerini babası Avni C. ile nişanlısı kabul etti.

 ''SEVGİLİMİ PAZAR GÜNÜ ALACAKTIM AMA CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM''
Ayakta durmakta güçlük çeken Mahir Mızrak, "Kendisini bilmez birinin saldırına uğradı ve hayatını kaybetti. Kendisi bir melekti ve bu dünyaya fazlaydı, bu yüzden çekip gitti. Saldırgan yakalandı ve konunun takipçisi olacağız. En ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz. Hatta idam istiyoruz. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binemedi. Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu" dedi.

''GERİ DÖNECEKTİN, GELİN OLACAKTIN YAVRUM''
Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan C., kızının tabutuna sarılarak, 'Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim' diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi. O sırada C.’in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı. Beyhan C., gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

 Başak C.’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Etiketler başak ölüm ankara
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