Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 33'üncü kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Abbas T.’ın (66) kullandığı 16 FN 683 plakalı otomobile, Tarık Yener yönetimindeki 35 AVN 072 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri ile yanlarında bulunan Mehmet T. ve Şahin Yavuz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralıları, Suruç Devlet Hastanesine görürdü. Acil Serviste tedaviye alınan yaralılardan Abbas T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.