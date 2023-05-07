Şanlıurfa'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonet ile araç yüklü bir TIR'ın çarpıştığı kaza sonucu 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 23. kilometresinde, araç yüklü TIR ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada, her iki araç da şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.