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Şanlıurfa'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonet ile araç yüklü bir TIR'ın çarpıştığı kaza sonucu 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 23. kilometresinde, araç yüklü TIR ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada, her iki araç da şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

 Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Etiketler şanlıurfa trafik kazası kaza ölü yaralı gaziantep
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