Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı

Güncelleme:

Şanlıurfa'da, alacak-verecek meselesi yüzünden 5 katlı bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 8 şüpheli yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişiler, plakası öğrenilemeyen otomobillerle otelin önüne gelerek binaya doğru ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği otelin dış camları zarar gördü. Şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Otelin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların kaçış güzergahını belirledi. Yapılan operasyonla olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

