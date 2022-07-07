  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sarallar operasyonunda yeni gelişme: 25 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Sarallar operasyonunda yeni gelişme: 25 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Sarallar operasyonunda yeni gelişme: 25 şüpheli mahkemeye sevk edildi

Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş adamı Erdal A.'nın aralarında bulunduğu 25 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderilen 91 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan iş adamı Erdal A. ve MHP MYK üyesi Şahin G.’ün de arasında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Erdal A.’ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edildi. Şüpheliler hakkındaki savcılık ve mahkeme işlemleri peyder pey yürütülüyor.

Etiketler sarallar operasyon şüpheli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2 Litvanya'ya hediye edildi
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim imzaya geliyor
Altında ''olmaz'' denilen oldu! 9 ay sonra bir ilk!
Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk yaşanacak
51 ilde yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı
Gülşen sahnede yine rahat durmadı: Önce Edis'le kalça dansı yaptı sonra ise...
Zafer Partisi seçim anketlerindeki oy oranıyla dikkat çekiyor
Vali Gül'den doktor cinayeti için skandal paylaşım
Hastaneden randevu alamayan bir kişi köprüye çıktı
Acı haberler peş peşe geliyor: 3 askerimiz şehit oldu