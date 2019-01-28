Sarıklı, cübbeli eğitime MEB ''dur'' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin soruşturmaları sonrasında kapatılan okulun öğrenci ve öğretmenleri, Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’na taşındı.

Okulun yapısının çürük olduğu, müfredata uygun eğitim verilmediği haberlerini yalanlayan MEB, müfettişlerin incelemelerinin ardından öğrencileri bir başka imam hatip ortaokuluna taşıdı, tarikat binasındaki okulu da kapattı.

TARİKAT GÜDÜMÜNDE

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Ahmedi Kuddusi ve Ömer Erdoğan Bilim Kültür ve Yardımlaşma Gençlik Derneği adı altında örgütlenen tarikat ile yapılan protokol kapsamında kurulan Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu, 2014’te öğretime başladı. Tarikat lideri ve yöneticilerinin “değerler eğitimi” adı altında ders verdiği okul, mali yapısı ve eğitim unsurları ile MEB tabelası taşısa da tarikat güdümünde kaldı.

Eğitimde sarıklı, cübbeli adalet dönemi

Okulun çökme riskine ilişkin haberleri MEB ve Ankara Valiliği, okulda inceleme yapıldığını belirterek yalanlasa da inceleme raporlarında okulun çürük olduğu ortaya çıkmıştı. Ahmet Dilmen liderliğindeki tarikatın yönettiği okulda, ilk olarak, 2016 yılında “duvarlarda çatlaklar ve zemin oturumunda kısmi çökmeler” tespit edildi. Yenimahalle Belediyesi’ne başvurulması sonrası okulun çürüklüğü ortaya çıktı. Daha detaylı inceleme yapılması gerekmesinin ardından başvurulan Gazi Üniversitesi’nce hazırlanan raporda da binanın sağlam olmadığı belirtilerek, “Bölgedeki zemin hareketi alınacak tedbirlerle önlenene kadar yurt binasında bina 1. katına birleşen merdivenin mecbur kalmadıkça kullanılmaması, caminin kapalı mekânı dış avlu kısmının insan yoğunluklu kullanılmaması ve iç kısmının ise aşırı yoğun bir kalabalık oluşturmayacak şekilde kullanılması” önerildi.

İSTİSMAR ŞİKAYETİ

Ortaokul ve aynı “külliye”ye bağlı yatılı Safa-Merve Kuran Kursu’nda bulunan çocukların istismara uğradıkları için Cumhurbaşkanlığı’na şikâyette bulunulduğunu da daha önce Cumhuriyet aktarmıştı. Ankara Valiliği ise şikâyetlere “iddiaların sübuta ermediği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır” yanıtını verdi.

Maarif müfettişlerinin gönderildiği okula ilişkin yapılan incelemede “söz konusu binanın fiziki şartlarının eğitim öğretim yönünden uygun olmadığı ve ihtiyaca cevap vermediği” sonucuna ulaşıldığı öğrenildi.

Ayrıca MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan tutanakta “MEB müfredatının sağlıklı bir şekilde işlenemediği, kurs idaresinin daha çok ön planda olduğu, okul müdürünün inisiyatif kullanmadığı” tespit edildi. Raporda ayrıca, “Okul derslikleri ve binasının MEB tip projelere uygun olmadığı” tespiti yer aldı. Maarif Müfettişleri ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonrası okulun kapatılmasına karar verildi. Okul öğrencileri ve öğretmenlerinin de yaklaşık üç kilometre uzaklıkta bulunan Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu’na taşınması kararlaştırıldı.