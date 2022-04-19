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  4. Şehri kana bulayacaktı! Yabancı uyruklu terörist yakalandı

Şehri kana bulayacaktı! Yabancı uyruklu terörist yakalandı

Şehri kana bulayacaktı! Yabancı uyruklu terörist yakalandı

Kocaeli’de PKK/PYD terör örgütü adına sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK/PYD’nin kentte eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine titiz bir çalışma başlattı

. Terör ve istihbarat birimlerinden kurulan özel ekip, şehir merkezindeki tüm kamera görüntülerini inceledi. Kocaeli Belediyesi'ne ait halk otobüslerine saldırı arayışında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, 12 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı ifadesinde, Suriye Rakka‘da PKK/PYD terör örgütü içerisindeki sorumlu örgüt mensuplarının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştıklarını, Türkiye’de bulunduğu sürede kendi seçtiği yerlerin konumlarını ve araçların fotoğraflarını çekerek gönderilmesini, araçları yakmasını ve bu iş karşılığında para göndereceğini belirtmeleri üzerine Kocaeli merkez Adnan Menderes Bulvarı civarındaki halk otobüslerinin keşfini yaptığını ve keşif videosunu örgüt mensuplarına gönderdiğini belirtti.

 

Etiketler suriyeli sığınmacı terörist eylem sansasyonel eylem gözaltı
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