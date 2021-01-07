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  4. 07 Ocak 2021 17:44

Semte giriş çıkışlar tutuldu! Özel harekat destekli dev operasyon

İstanbul Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken üst araması ve GBT sorgusu da yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri katıldı.

Semte giriş çıkışlar tutuldu! Özel harekat destekli dev operasyon
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde bölgenin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok birimden polis ekibi destek verdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Arama noktalarında yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli buldukları kişiler ile ilgili çalışma yaptı.  

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

















DHA

istanbul , okmeydanı , asayiş denetimi
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