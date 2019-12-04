Sendikanın eylemine polis engeli

Ankara’nın Kazan ilçesinde Bozankaya Fabrikası’nda sendikalı oldukları için işten çıkartılan işçilere polis müdahale etti. Fabrika önünde eylem yapan işçiler gözaltına alındı. Polis çekim yapan işçilerin telefonlarına da el koymaya çalıştı.

Bozankaya Fabrikası’ndan çıkartılmalarının ardından fabrika önünde bekleyen sendikacı ve işçilere polis, sendika yeleklerini çıkarmaları ve işyeri önünden ayrılmaları çağrısı yaptı. Günlerdir beklediklerini ve bunun fabrikanın çalışmasını aksatmadığını söyleyen işçilere polis, “Talimatlar bu şekilde, araçlarınızı da alacağız, sizi de alacağız. Bundan sonraki süreçte dün şöyle böyle oldu yok, bugün böyle olacak. ” yanıtını verdi. Sendikacıların yeleklerini çıkarmalarını hangi yasaya dayanarak istediğini sorması üzerine ise polis “Bana işimi öğretmeyin” dedi.

Sendikacıların ve işçilerin eylem yerini terk etmemesi üzerine polisler müdahale etti. Bu sırada işçiler de cep telefonları ile polis saldırısını görüntülemeye başladı. Polis bu kez telefonlara da el koymak istedi.