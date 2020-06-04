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  4. 04 Haziran 2020 13:22

Sevgilisini öldüren kadın: Yaşamasın böyle insanlar

Eskişehir'de tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özlem Ç.,''Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada'' dedi.

Sevgilisini öldüren kadın: Yaşamasın böyle insanlar
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Eskişehir'de, tartıştığı sevgilisi Emrah S.'yi (32) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özlem Ç. (32), adliyeye sevk edildi. Özlem Ç., adliyeye sevk edilişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Neden öldürdün?" sorusuna, “Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada” diye karşılık verdi.

İzmir’de yaşayan Özlem Ç., dün Eskişehir’e gelerek sevgilisi Emrah S. (32) ile buluştu. Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'taki bir aparta giden çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Özlem Ç., mutfaktan aldığı bıçağı, Emrah S.'nin göğsüne sapladı. Emrah S., kanlar içinde yere yığılırken, Özlem Ç. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Emrah S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Özlem Ç. ise Huzur Mahallesi'nde yaşayan akrabasının evinde gözaltına alındı.

‘NAMUSUMLA OYNADI, ÖLDÜRDÜM’

Özlem Ç., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Özlem Ç. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar dünyada” diye cevap verdi.

DHA

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